РИАМО - 9 дек. Столичный главк МВД России начал проверку по видео, опубликованному в соцсетях, где неизвестные избивают мужчину в подземном переходе метро, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 декабря, однако видеозаписи появились в Сети 9 декабря. На кадрах видно, как трое повалили человека на пол в переходе и начали бить его руками и ногами. Они наносили удары в том числе и по лицу. Оттащить нападавших смогли прохожие и сотрудник подземки.

В данный момент правоохранители принимают все необходимые меры для установления и задержания участников противоправного деяния. По результатам будет принято решение в соответствии с законом.