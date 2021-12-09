РИАМО - 9 дек. Сергей Глазов, убивший двух и ранивший четырех человек в московском МФЦ, признал вину и рассказал, что первоначально причиной его атаки стала просьба сотрудника надеть маску, а потом он начал стрелять во всех людей потому, что они «верят в коронавирус».

Газета «Коммерсант» раскрыла подробности о личности стрелка и хронологию бойни в МФЦ.

Следователи ГСУ СКР по Москве реконструировали картину произошедших событий. В 15:15 Глазов приехал в МФЦ «Рязанский» на велосипеде, оставил его на улице и зашел в здание учреждение. Там он подошел к сотруднику Владимиру Шеменову и попросил выдать талон на получение паспорта.

После того, как Шеменов попросил посетителя надеть маску, тот достал перцовый газовый баллончик «Шпага» и распылил сотруднику в лицо, а затем вынул из-за пояса пистолет и убил его выстрелом в упор. Следом Глазов смертельно ранил охранника Алексея Рузлева и начал беспорядочную стрельбу по посетителям.

Ранения успели получить четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Когда пистолет Глазова заклинило, его успел скрутить полицейский, работавший в центре. На момент задержания у стрелка оставалось около 20 патронов и, если бы оружие не дало осечку, жертв могло бы быть значительно больше.

Полицейские провели личный досмотр Глазова и обнаружили у него 27 тыс. евро, 10 тыс. долларов и 20 тыс. рублей. Это дало основания для предположения о том, что стрелок заранее подготовился к бойне и взял с собой все ценное, что у него было.

Однако при обыске в квартире Глазова было найдено различное техническое оборудование для переделки оружия и 16 тыс. швейцарских франков, что поставило теорию о заранее спланированном нападении под сомнение.

В ходе допроса Глазов признал вину и рассказал, что сам изготовил орудие убийства из охолощенного пистолета. По словам мужчины, оружие требовалось ему для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией», а стрельбу по посетителям МФЦ он начал потому, что они «верят в коронавирус».

Показания мужчины вызвали у следствия сомнения в его адекватности. В скором времени стрелка направят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.

По имеющимся данным, Сергей Глазов родился и вырос в Москве. После окончания школы в 1993 году поступил в Академию ФСБ и обучался по специальности «криптография, связь и информатика». После учебы служил в секретной части Службы внешней разведки.

Глазов досрочно уволился со службы в 2010 году в звании подполковника. Причина увольнения неизвестна. По некоторым данным, она связана с состоянием здоровья.

Также стало известно, что ранее Глазов хранил у себя в собственности внушительный арсенал оружия: травматические пистолеты WASP R и Streamer 1014, карабин «Сайга» и гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Бекас-12 авто».

После истечения лицензии на хранение оружия через несколько лет после окончания службы Глазов не стал продлевать его и продал арсенал. Глазов никогда не был женат, не имел детей и жил один.

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