РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 дек. Три спортсменки из подмосковного Домодедова завоевали золотые медали на первенстве Московской области по боксу, сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет проходят в Королеве с 8 по 11 декабря.

По итогам проведенных боев спортсменки СШОР «Олимп» Ксения Дементьева, Стефания Звонарева и Виолетта Рыбкова поднялись на первую ступень пьедестала. Бронзовую медаль завоевала Анна Микотина.

Спортсменок тренирует Алексей Волков.

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