РИАМО - 9 дек. Специальные мобильные бригады будут развозить инвалидов и пожилых людей старше 65 лет из сельской местности в организации соцобслуживания, соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы.

В настоящее время доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, осуществляется мобильными бригадами в медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Московской области

«Проектом закона предлагается внести изменения в действующий закон, позволяющий обеспечить использование автотранспорта, который был ранее приобретен в рамках проекта «Старшее поколение», <...> для доставки инвалидов и пожилых людей в возрасте старше 65 лет в организации социального обслуживания», - сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

Он отметил, что речь идет об организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.