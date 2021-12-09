РИАМО - 9 дек. Трое неизвестных напали на мужчину в подземном переходе столичной подземки и избили его, причина инцидента устанавливается, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 декабря. Нападавшие били мужчину руками и ногами. Избиение смогли остановить прохожие и работник Мосметро.

В четверг в Сети было опубликовано видео этой драки. На кадрах видно, как трое повалили человека на пол в переходе и начали бить его, в том числе по лицу.

Неизвестные втроем избили мужчину в переходе метро. ВИДЕО>>