РИАМО - 9 дек. На территории Москвы и Московской области до 11 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать до 12 часов 11 декабря.

Аналогичный уровень опасности из-за гололедицы объявлен также в Тверской, Тульской и Ярославской областях.

В предстоящие выходные в Московском регионе ожидается морозная погода без осадков. Столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 16 градусов.