РИАМО - 9 дек. Сотрудники полиции Московской области получили награды МВД России за достижения на международных спортивных соревнованиях, сообщает «МВД медиа».

Ведомственные награды правоохранителям вручил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Из Подмосковья награды получили пять правоохранителей.

Медалью МВД России «За доблесть в службе» награжден полицейский из городского округа Электросталь старший сержант полиции Никита Клецков. Он стал чемпионом мира по спортивному самбо в категории до 71 кг. Той же награды был удостоен домодедовский полицейский старший сержант полиции Саян Хертек, который завоевал «серебро» в спортивном самбо в категории до 58 кг.

Полицейский из городского округа Королев сержант полиции Вадим Мусаев получил медаль МВД России «За боевое содружество». Правоохранитель выиграл серебряную медаль на чемпионате мира по боксу в Белграде в весовой категории до 71 кг.

Также почетные грамоты МВД России получили медалисты чемпионата мира по самбо в Ташкенте. Такой награды был удостоен полицейский из Наро-Фоминского городского округа старший сержант полиции Сергей Рябов, который стал серебряным призером по спортивному самбо в категории до 88 кг. Также грамоту присудили полицейскому специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области старшему сержанту полиции Шейх-Мансуру Хабибулаеву, который стал лучшим в категории до 64 кг.

«Сотрудники МВД России поздравляют своих коллег с высокими наградами и желают новых спортивных достижений», – добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Медали и грамоты получили еще пять сотрудников правоохранительных органов из других городов России.