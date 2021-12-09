РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 890 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 606 926 случаев заболевания коронавирусом. Скончался 10 931 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 539 702 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.