РИАМО - 9 дек. Период пандемии научил всех крепкой дружбе, которой не могут помешать никакие расстояния, сообщил в четверг журналистам главный волшебник страны, Дед Мороз из Великого Устюга.

«Этот год был сложный, и то верно. Зато он нас научил по-новому жить, еще крепче дружить, заботиться и помогать. И, самое важное, мы поняли, что это можно делать на любых расстояниях. Вдалеке или поблизости, за тридевять земель или по соседству», - рассказал Дед Мороз.

Он также добавил, что если у кого-то не получается приехать на Новый год в гости к родным, то надо поздравить их по телефону или видеосвязи.

«Пусть поправляются те, кто сейчас болеет, и для меня будет хорошим подарком к Новому году ваше выздоровление», - сказал Дед Мороз.

Он также пожелал детям хорошо себя вести в новом году, хороших оценок и слушаться учителей и наставников.

Дед Мороз также рассказал, что примет участие в новогодних мероприятиях в «Союзмультпарке» на ВДНХ и «Союзмультфильме».

«Вчера был в министерстве иностранных дел, сегодня я с вами, а еще пойду в «Союзмультпарк» на ВДНХ и в «Союзмультфильм», - рассказал Дед Мороз.

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