РИАМО - 9 дек. Новый штамм коронавируса «омикрон» начинает распространяться на детей и молодежь. Это тревожный фактор, сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он рассказал, что этот фактор также должен напоминать о необходимости получить прививку от коронавируса и гриппа.

«Я говорю о 2 проблемах: проблема пандемического подъема гриппа и коронавирусная инфекция, которая уже как второй год от нас никак не ушла. <…> Что касается коронавируса, мы можем совмещать гриппозные и коронавирусные прививки. Детей мы пока не прививаем, американцы и китайцы это делают», - сказал Онищенко на пресс-конференции.

Ранее врач перечислила симптомы нового штамма «омикрон». Больные испытывают сильную слабость, у них нет аппетита, а также температура тела поднимается выше 38 градусов.

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