РИАМО - 9 дек. Прокуратура Московской области организовала проверку после нападения собаки на 7-летнего мальчика в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительной информации, инцидент произошел 7 декабря. Ребенка госпитализировали.

В ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен на контроль.