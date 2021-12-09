РИАМО - 9 дек. С начала текущего года было обустроено уличное освещение на 334 объектах в 38 городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Новое уличное освещение появилось на 259 улицах, 69 дворовых территориях и в 6 скверах. Специалисты установили 12 243 светильника, 6 897 опор и 380 км линий наружного освещения.

Как рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, устройство наружного освещения в регионе проводится ежегодно. Работы проходят по проекту «Светлый город».

«В рамках данного проекта устанавливаем новое освещение не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах и деревнях, где свет особенно важен. В этом году новое освещение появилось на 334 объектах в 38 городских округах», - отметил Хайкин.

Проект «Светлый город» стартовал в Подмосковье в 2017 году. Он направлен на ликвидацию неосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.