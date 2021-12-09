РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Компания Wildberries может лишиться в подмосковном Подольске своего крупного логистического комплекса в деревне Коледино, затраты на него превысили 3 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Власти Подольска посчитали логистический комплекс самовольной постройкой и через суд потребовали его снести. Причиной могли стать нарушения при строительстве и отсутствие разрешения на ввод этой недвижимости в эксплуатацию, полагают юристы. Ситуация для онлайн-ритейлера выглядит непростой на фоне дефицита складской инфраструктуры.

Площадь комплекса в Коледине составляет 144,9 тыс. кв. м. О претензиях стало известно из обнародованного 29 ноября определения суда по встречному иску компании, требующей от чиновников признать право собственности на этот объект. Но 6 декабря суд приостановил производство по иску Wildberries.

Если Wildberries не удастся договориться с властями и объект придется сносить, то оперативно найти альтернативные площади для складской инфраструктуры компании будет сложно. Из-за острого дефицита такой недвижимости 98% площадей, ввод которых состоялся в 2021 году, были арендованы еще на этапе строительства. В этом году в Москве и области вакантно всего 0,5% складов. Для строительства нового объекта с нуля компании потребуется не менее года.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы администрации округа пока не удалось.

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