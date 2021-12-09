РИАМО - 9 дек. В Подмосковье увеличили до 5 тысяч рублей штрафы водителям общественного транспорта за отказ от приема безналичной оплаты в автобусах и маршрутках, соответствующий закон сразу в трех чтениях поддержали депутаты Мособлдумы.

За 9 месяцев 2021 года выявлено более 22 тысяч подобных нарушений, связанных с отказом принимать безналичную оплату и выдавать проездные билеты. Вынесены постановления на общую сумму почти 45 миллионов рублей, взыскано около 12 миллионов рублей, уточняется в пояснительной записке к документу.

«Проектом закона предлагается предусмотреть увеличение ответственности водителя за невыдачу пассажирам документа, подтверждающего оплату проезда в автомобильном транспорте, и непредоставление пассажиру возможности безналичной оплаты проезда с использованием единой транспортной карты или банковской карты», - сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Он отметил, что штраф увеличат с двух до пяти тысяч рублей.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.