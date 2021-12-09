РИАМО - 9 дек. Депутаты Мособлдумы приняли сразу в трех чтениях законопроект, по которому специалисты с профессиональными заслугами смогут бесплатно получать земельные участки в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

Помимо медицинских работников, на получение таких участков могут рассчитывать работники сельского хозяйства, социальной сферы, IT-программисты, строители. Согласовывать их будут в несколько этапов.

«Проектом закона предлагается предусмотреть право на первоочередное приобретение гражданами земельных участков, находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности либо в собственность, на которую не разграничена в аренду без проведения торгов или в собственность бесплатно <...> на основании соответствующего распоряжения», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что такое право приобретения земельных участков получат граждане РФ, имеющие особые профессиональные заслуги, при этом в течение трех лет до подачи ходатайства, не получавшие земельный участок.

«Законопроект мы разработали в продолжение закона о врачах. В первую очередь принятие законопроекта будет направлено для создания дополнительной меры поддержки для людей, имеющих особые профессиональные трудовые заслуги в Московской области», - сказала Адигамова.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» приняли сразу в трех чтениях.