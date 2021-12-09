РИАМО - 9 дек. Мировой суд оштрафовал на 10 тыс. рублей собственницу земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской области, не оплатившую штраф в установленный срок. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее собственница земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 12 га в Шатуре была оштрафована на 10 тыс. рублей, так как ее земельные участки не используются в сельскохозяйственном производстве и заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату административного штрафа в установленный срок был составлен протокол об административном правонарушении. А материалы дела направлены в мировой суд для принятия решения.

В ноябре суд оштрафовал собственницу повторно.

Россельхознадзор оштрафовал собственника земли в Подмосковье за сорняки на участке>>