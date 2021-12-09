РИАМО - 9 дек. Депутаты Московской областной думы сразу в трех чтениях приняли закон, упрощающий процедуру оформления места захоронения, если оно превышает установленные границы. Законом также уточняется перечень необходимых для захоронения документов, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроектом предлагается упростить процедуру оформления мест захоронения, размер которых превышает установленные границы. Кроме того, проектом закона вводится новая муниципальная услуга по извлечению останков для последующего перезахоронения», - сказал заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области - начальник управления по организации деятельности в сфере погребения и похоронного дела Дмитрий Евтушенко, представляя законопроект.

Он отметил, что также законопроектом уточняется перечень документов, необходимых для погребения.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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