РИАМО - 9 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области проверяет качество и безопасность кондитерских изделий. За 9 месяцев 2021 года сотрудники ведомства проверили 836 проб такой продукции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Изделия исследовали по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и других загрязнителей химической природы специалисты не обнаружили.

При этом 2,2% изделий не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям. По всем фактам выявления некачественной продукции ее реализация приостанавливалась. Так, за 9 месяцев 2021 года было забраковано 216 партий кондитерских изделий. Их общая масса превысила 18 т.

Чаще всего причинами для изъятия продукции из оборота стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие определенной информации о товаре, истекший срок годности продукции или нарушение температурного режима хранения и реализации.

При оценке продукта учитываются потребительские свойства и гигиенические показатели безопасности. На поверхности товара и внутри него не должно быть посторонних ингредиентов, форма должна быть правильной, не мятой и не ломаной. Конфеты должны находиться в индивидуальной неповрежденной упаковке и иметь одинаковую форму.

Соблюдение микробиологических показателей безопасности кондитерских изделий помогает исключить вероятность отравления или заболевания.