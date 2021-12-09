РИАМО - 9 дек. Члены фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме подвели итоги работы за ноябрь 2021 года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Главным для депутатов была и остается реализация народной программы, которая была сформирована из наказов наших избирателей. Их выполнение - приоритет партии «Единая Россия», – подчеркнул Брынцалов.

Депутаты-единороссы вместе с коллегами провели в ноябре более 830 мероприятий. Особое внимание уделяли контролю ремонта и строительства муниципальных и региональных дорог, а также капитальному ремонту учреждений здравоохранения.

С 1 декабря в партийных отделениях «Единой России» стартовала декада приемов граждан. Так депутаты могут быстро реагировать на проблемы и нужды избирателей. Как отметил Брынцалов, эта работа будет продолжаться и дальше.