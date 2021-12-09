РИАМО - 9 дек. Ветеринарный врач Клинской ветеринарной лаборатории «Терветуправление №2» Анжела Гуляйкина победила во Всероссийском конкурсе «Ветспециалист, спортсменка и просто красавица!». Конкурс проводился изданием «Ветеринария и жизнь» при поддержке Россельхознадзора, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, участницами конкурса стали 60 девушек со всей России. Ветеринарный врач-бактериолог Анжела Гуляйкина представляла Подмосковье в номинации «Самая грациозная мисс».

«Девушка с отличием окончила Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К. И. Скрябина в 2017 году по специальности «ветеринария». Кроме бактериологии она увлекается клинической диагностикой и микробиологией. Поздравляем ее от души!» – сказал Воскресенский.

При выборе победительниц жюри учитывало творческий подход к созданию образа, ответы на вопросы анкеты, сферу интересов участниц и голоса, отданные за конкурсанток на сайте «Ветеринария и жизнь». Участницы конкурса получили денежные премии от издания.

«Спасибо огромное, что среди большого количества претенденток выбрали именно меня! Поздравляю всех, кто выиграл! Остальным – победы в следующем году», – сказала Гуляйкина.