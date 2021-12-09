РИАМО - 9 дек. Филиал третьего Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского министерства обороны РФ нарушил закон о контрактной системе. Такое решение приняло подмосковное УФАС России, сообщила пресс-служба ведомства.

В управление поступила жалоба ООО «Триумф» на действия заказчика при определении поставщика путем проведения закрытого аукциона на выполнение работ по текущему ремонту операционного блока травматологического отделения лечебного корпуса. Управление признало жалобу частично обоснованной.

Руководство учреждения не согласилось с принятым решением и обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы признал решение Московского областного УФАС России законным.