РИАМО - 9 дек. Торгово-развлекательный центр «Зиг-Заг» могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 1 млн рублей за нарушения мер против коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

В указанном торговом центре нарушения были обнаружены во время мониторинга.

«Посетители и сотрудники находились на территории ТРЦ без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», - сказал Ян Поповский.

Такие нарушения подвергаются штрафу в размере 300 тыс. рублей. А если установят факт причинения вреда здоровью человека, может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Во всех общественных местах столицы действует масочный режим. В средствах индивидуальной защиты горожане должны находиться в торговых центрах, аптеках, магазинах, транспорте и так далее.

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