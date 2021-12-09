РИАМО - 9 дек. На новогоднем столе должна быть русская кухня из ингредиентов, которые растут в лесу, сообщил в четверг журналистам Дед Мороз из Великого Устюга.

«Я люблю русскую кухню: шанежки, грибы, ягодки, квас можжевеловый, кисель овсяный. Так что все, что в лесу растет, все на стол. Чтоб было все здорово, красиво и сытно», - рассказал главный волшебник страны.

Он отметил, что о вкусах не спорят, поэтому каждый может приготовить то, что ему нравится.

Герой телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и символ 2022 года тигренок Мур также добавил, что на его новогоднем столе будут ягоды, конфеты, варенье, а рядом будет стоять нарядная елка.

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