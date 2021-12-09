РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Около 100 учеников 10 классов балашихинских школ №№3, 6, 10, 14, 8, гимназий №№18 и 19, Салтыковской гимназии и лицея мкрн Железнодорожный прошли 5-дневное обучение в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на территории подмосковного парка «Патриот», военные сборы начались 5 декабря, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Авангард» — первый в России центр, программа которого предусматривает обучение основам военной службы в условиях, максимально приближенных к реальным. Это совместный проект правительств Москвы и Подмосковья, реализованный при поддержке президента России Владимира Путина. По окончании пятидневной службы каждый курсант получает памятный сертификат и жетон с символикой центра «Авангард».

В центре курсанты проходят службу в ротах. Они осваивают навык строевой подготовки, отрабатывают стрельбу, учатся собирать и разбирать автомат, садятся за руль боевой машины и прыгают с парашютом. Ежедневно курсант посещает 8 занятий. Все занятия проводятся на учебных симуляторах.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» создан в 2014 году. На его территории размещены музеи авиации, бронетанковой техники, артиллерии и спортивные сооружения. Парк предназначен для проведения исторических выставок и экспозиций образцов вооружений и военной техники.

Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открылся на территории парка в марте 2021 года.