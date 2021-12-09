РИАМО - 9 дек. В Московской области вылечились от Covid-19 еще 2243 человека, с начала пандемии от коронавируса вылечились 539 702 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 1616 случаев инфицирования, скончались 50 человек с Covid-19. С начала пандемии в регионе выявили 606 926 случаев коронавируса, умер 10 931 человек с инфекцией.

В Подмосковье проводится вакцинация от инфекции. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Уровень коллективного иммунитета от Covid-19 в регионе составляет 72,5%.

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