РИАМО - 9 дек. Завершилось строительство подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади в центре Москвы, объект вошел в состав транспортно-пересадочного узла «Павелецкий», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На Павелецкой площади долгие годы был расположен незавершенный объект строительства, теперь же Москва избавится от известного долгостроя – на его месте завершено возведение подземного многофункционального торгового комплекса. На крыше на одном уровне с землей благоустроена пешеходная площадь со сквером, фонтаном и пешеходными дорожками, обустроена детская игровая площадка», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что, согласно проекту, на 5 подземных этажах комплекса разместятся торговые галереи с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, фуд-корты, кафе, бары и рестораны, предприятия сферы услуг, комнаты матери и ребенка. Общая площадь комплекса составляет 73 тыс. кв. м.

«Этажи с минус первого по минус третий объединены многосветными пространствами (пассажи, галереи, атриумы). На минус первом этаже предусмотрено примыкание к существующему подземному переходу метро. В здании установлены эскалаторы и лифты. Для удобства автовладельцев создан подземный паркинг на 277 машин», – отметил Бочкарев.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, по результатам итоговой проверки ведомство выдало заключение о соответствии построенного комплекса требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

«По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на торговых объектах. К проверкам торгового центра на Павелецкой площади привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Все работы выполнены в полном соответствии утвержденному проекту», – подчеркнул Войстратенко.

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