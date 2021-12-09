РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 310 тыс. человек, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Количество заболевших Covid-19 продолжает расти, ведь с наступлением холодов иммунитет падает, и важно вовремя позаботиться о себе и о здоровье своих близких. Необходимо соблюдать все необходимые меры: носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей. Оставаться дома при первых симптомах заболевания, а также проходить вакцинацию.

В округе работают 10 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в городских поликлиниках №№1, 2, 3 ,4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи. Заявить о своем желании защититься от новой коронавирусной инфекции можно на приеме у своего врача-терапевта, на портале госуслуг или по телефону 122.

Без предварительной записи прививку можно сделать в одном из мобильных пунктов вакцинации. Они работают в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор», «Юнион», а также в двух офисах МФЦ, расположенных в микрорайонах Балашиха-1 и Железнодорожный.

Дополнительная информация доступна на сайте Балашихинской областной больницы balob.ru и на региональном портале covid.mz.mosreg.ru.

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