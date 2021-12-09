РИАМО - 9 дек. Депутаты Мособлдумы назначили 7 членов Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса, передает корреспондент РИАМО.

Срок полномочий действующего Мособлизбиркома истекает 13 декабря. По закону, областная дума назначает 7 из 14 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса на срок полномочий избирательной комиссии, другую половину формирует губернатор Московской области.

«Самое главное, чтобы избирательный процесс в Московской области был открытый, легитимный», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов по итогам голосования.

Членами Мособлизбиркома избраны Руслан Фурс («Единая Россия»), Виктор Ярославцев (КПРФ), Ольга Балабанова (СПЗП), Александр Краюшкин (ЛДПР), Семен Аносов («Новые люди»), Роман Ромишевский («Зеленая альтернатива») и Олег Селекзянов, он был предложен ЦИК РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также назначил 7 человек членами Избирательной комиссии региона. Он назначил Илью Березкина, Игоря Кудрявина, Александра Колегова, Андраника Миграняна, Александра Новосельцева, Юлию Ольшанскую и Николая Ханина.