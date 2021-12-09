РИАМО - 9 дек. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов взял под контроль проблему уничтожения лесов в Рузском округе. Некоторые бизнесмены, за которыми могут стоять криминальные элементы, в течение долгого времени уничтожают вековые леса под видом санитарной рубки, сообщает пресс-служба зампреда.

Комитет лесного хозяйства Подмосковья подал в суд, но иск о прекращении незаконного использования леса остался без удовлетворения. Была подана апелляция.

Суд в своем решении сослался на то, что земли, где вырубают лес, находятся в частной собственности и относятся к землям сельхозназначения. К ним применены положения о «лесной амнистии», то есть они не относятся к землям государственной собственности. Таким образом, комитет лесного хозяйства Московской области был признан ненадлежащим истцом.

В то же время комитет направил обращения в Минприроды, Россельхознадзор, другие ведомства и правительство Московской области. Предлагается внести изменения в федеральное законодательство, что поможет решить проблему.

Ситуации, когда недобросовестные предприниматели используют лазейки в законодательстве для удовлетворения своих интересов в ущерб природе и экологии, нередки. К таким случаям нельзя относиться равнодушно и нужно приложить все усилия, чтобы сохранить уникальную природу России.

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