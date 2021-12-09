РИАМО - 9 дек. В оперативно-дежурную смену ЦУКС вечером 8 декабря поступило сообщение о пожаре на улице Промплощадка в городском округе Воскресенск. Спасатели потушили пламя уже ночью, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

О пожаре стало известно в 23:02. На тушение нежилого здания были направлены 27 человек и 7 единиц техники. Отмечается, что в пожаре никто не пострадал. 9 декабря в 1:18 началась ликвидация последствий возгорания.

При возникновении пожара следует незамедлительно позвонить по телефону спасения 112. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В Московской области за минувшие сутки произошло 19 пожаров.