РИАМО - 9 дек. На проходке тоннелей между станциями на новом участке Большой кольцевой линии метро задействовали девять тоннелепроходческих щита, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работы по сооружению тоннелей на участке Большого кольца столичной подземки от «Мневников» до «Каховской», движение на котором открылось в Москве, вели девять тоннелепроходческих щитов различного диаметра», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Чтобы проложить двухпутные перегоны между станциями «Мневники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» строители воспользовались щитами-гигантами диаметром 10 метров под названиями «Надежда» и «Лилия».

«Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными 6-метровыми тоннелепроходческими комплексами», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (компания выступает оператором программы развития столичного метро) Юрий Кравцов подчеркнул, что на юге Большого кольца перегоны в однопутном исполнении между «Каховской», «Зюзино», «Воронцовской» и «Новаторской» связали щитами «Роза» и «Наталия». На юго-западных станциях БКЛ их перегоны прошли щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья».

«Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москва-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме, с соблюдением всех норм и требований. Также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства», – сказал Кравцов.

Как добавил Кравцов, на данных участках было пройдено порядка 24 км тоннелей.

Большая кольцевая линия – главный проект метростроения Москвы. Длина линии составит 70 км, на ней будут расположены 31 станция, 22 из них уже открыты.

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