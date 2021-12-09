РИАМО - 9 дек. В хозяйственной постройке в городском округе Химки возник пожар. На его тушение направили 32 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

О возгорании информация поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС 9 декабря в 4:58. Оказалось, что загорелась хозпостройка в квартале Клязьма. Пожарным удалось потушить огонь почти за три часа. В пожаре никто не пострадал.

МЧС предупреждает, что при пожаре нельзя поддаваться панике. В случае необходимости следует незамедлительно звонить по телефону спасения 112.

В Московской области за минувшие сутки произошло 19 пожаров.