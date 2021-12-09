РИАМО - 9 дек. Индивидуального предпринимателя из Одинцовского городского округа оштрафовали за неисполнение требований управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, сообщает пресс-служба ведомства.

В июне 2021 года специалисты проверили, как предприниматель исполнил требования ранее выданного предписания. В частности, было выявлено, что въезд на территорию комплекса не оборудован дезинфекционным барьером. Также входы и выходы из животноводческих помещений не оборудованы дезинфекционными матами, а территория хозяйства не огорожена.

Управление привлекло бизнесвумен к административной ответственности и наложило штраф в размере 20 тыс. рублей. Также ей повторно предписали устранить нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота.