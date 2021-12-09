РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. С начала года административная комиссия в Королеве вынесла более 300 штрафов за нарушение чистоты и порядка, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

Самые частые нарушения, за которые на жителей и предприятия наложен штрафы, - это парковка на газоне, незаконное размещение нестационарных объектов, сброс мусора в неположенном месте, ненадлежащее содержание ограждений.

«Мы считаем, что наша основная функция разъяснять и напоминать. Множество нарушений устраняются после предупреждения комиссии, без штрафов. Административная комиссия, помимо привлечения, работает и на профилактику административных правонарушений», - сказал заместитель главы Королева и председатель административной комиссии Павел Котов.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья в 2018 году с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.

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