РИАМО - 9 дек. Московское областное УФАС России признало ООО «Аукционы Федерации» нарушившим порядок проведения торгов. Суд поддержал решение надзорного органа, сообщила пресс-служба подмосковного УФАС России.

В ведомство обратился гражданин с жалобой на ООО «Аукционы Федерации». По его мнению, оператор электронной торговой площадки допустил нарушения при проведении торгов по продаже имущества ООО «Интердорстрой».

Управление признало жалобу обоснованной, а в ООО «Аукционы Федерации» с этим не согласились и обратились в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал оператору в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС России.