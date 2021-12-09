РИАМО - 9 дек. В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возникшем пожаре в жилом доме в городском округе Истра. Тушение возгорания заняло порядка 5 часов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании поступила 9 декабря в 4:40. На тушение пожара привлекли 7 спасателей и 2 единицы техники. Они смогли потушить пожар к 9:45.

Отмечается, что в пожаре никто не пострадал.

В Московской области за минувшие сутки произошло 19 пожаров.

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