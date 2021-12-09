РИАМО - 9 дек. Главный волшебник страны Дед Мороз из Великого Устюга был одним из первых, кто вакцинировался от коронавируса, сообщил он в четверг журналистам.

«Да, я привился один из первых, потому что я доверяю нашим врачам и ученым», - рассказал Дед Мороз.

По его словам, самое главное - это здоровье родных и близких. При этом у Деда Мороза отменный иммунитет.

В России продолжается кампания по вакцинации. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и выездных пунктах.

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