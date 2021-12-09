РИАМО - 9 дек. За истекшие сутки в столице скончались 92 пациента. С начала пандемии инфекция унесла жизни 35 035 человек, сообщает московский оперштаб.

Единственным надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Прививки делают бесплатно гражданам РФ старше 18 лет. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Также нужно не забывать и о ревакцинации. Третью прививку от коронавируса нужно делать через 6 месяцев после введения первого компонента.

Ранее в России были выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

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