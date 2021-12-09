РИАМО - 9 дек. Пожарные меньше чем за 4 часа потушили возгорание в нежилом здании в подмосковном Лыткарине, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Минувшей ночью в 02:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городе Лыткарино. Загорелось нежилое строение на улице Ленина в Лыткарине, который входит в городской округ Люберцы.

На его тушение направили 3 единицы техники и 11 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к 5:53. Пострадавших нет.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности. При возникновении пожара следует незамедлительно звонить по телефону спасения - 112.

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