РИАМО - 9 дек. За минувшую ночь дорожные службы Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами более 14,4 тыс. км дорог. Для организации бесперебойного движения в работах было задействовано более 1,2 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Минувшая ночь стала самой морозной в Московском регионе с начала зимы. Дорожные службы готовы к работе в связи с резким похолоданием и прогнозируемыми морозами на этой неделе. В настоящий момент продолжается обработка дорог противогололедными материалами», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональной дорожной сети круглосуточно осуществляют контроль изменения погодных условий, ведут мониторинг дорожной обстановки и оперативно взаимодействуют с экстренными службами.

На смену снегопадам в регион пришли морозы. Температура воздуха минувшей ночью опустилась до минус 16 градусов и выпал снег - до 2 см. К воскресенью морозы начнут отступать, уже в ночь на понедельник синоптики прогнозируют до минус 7 градусов.

Сегодня температура воздуха в Подмосковье может понизиться до минус 15 градусов, местами небольшой снег, северный ветер 5-10 м/с и гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными за рулем, держать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.