РИАМО - 9 дек. В столице выздоровел после коронавируса еще 3171 пациент. С начала пандемии в городе вылечились от коронавируса 1 802 118 человек, сообщает московский оперштаб.

За последние 24 часа в столице выявили 2948 новых случаев заражения. 845 пациентов госпитализировали. На ИВЛ сейчас находятся 560 пациентов.

Коллективный иммунитет от коронавируса в мегаполисе составляет 72,1%.

Ранее врач назвала основные симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» - сильная слабость, плохой аппетит, высокая температура и головная боль.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>