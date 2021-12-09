РИАМО - 9 дек. В Московской области за сутки выявили 1616 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 606 926 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщила, что Подмосковье получит дополнительно 2,8 млрд рублей на покрытие расходов по оказанию бесплатной медпомощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Подмосковье проводится бесплатная вакцинация от коронавируса. Привиться от инфекции можно в выездных пунктах и в поликлиниках.

Вакцинация остается единственным надежным способом защититься от коронавируса.

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