РИАМО - 9 дек. За минувшие сутки в Москве выявили 2948 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в городе выявили 1 974 899 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

Коллективный иммунитет в мегаполисе составляет 72,1%.

Врачи напоминают, что единственным способом уберечься от коронавируса является вакцинация. Кроме того, привитым от инфекции нужно пройти ревакцинацию через полгода после введения первого компонента вакцины.

Прививки делают бесплатно для россиян в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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