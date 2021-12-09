РИАМО - 9 дек. За прошедшие сутки в РФ умер 1181 человек с подтвержденным Covid-19. С начала пандемии в России умерли 286 004 человека с коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки умерли 92 человека с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 54, Подмосковье – 50, Воронежской области – 39, Красноярском крае и Волгоградской области – по 35, Нижегородской области – 34, Ростовской области – 33, Свердловской области – 31, Челябинской области – 30, Самарской области – 28, Пермском крае – 27, Крыму – 25, Иркутской области – 24, Саратовской области – 17.

За сутки в России выявлено 30 209 новых случаев заражения. Еще 35 794 человека выздоровели после Covid-19.

С начала пандемии в стране выявили 9 925 806 случаев инфицирования, вылечился от коронавируса 8 637 861 человек.

В России уже зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». По словам специалистов, симптомами заражения этим штаммом являются повышенная температура тела, сильная слабость и усталость.

Лучшей защитой от коронавирусной инфекции является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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