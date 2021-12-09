РИАМО - 9 дек. За прошедшие сутки в 85 субъектах РФ было зарегистрировано 30 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было зафиксировано 9 925 806 заражений, сообщает оперштаб.

За сутки 7,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в стране умерло 286 004 Covid-пациента, выздоровел 8 637 861 человек.

Ранее Верховный суд РФ разрешил рассматривать административные дела о нарушении масочного режима, не проводя расследований или назначений специальных экспертиз. Для вынесения штрафа будет достаточно фотофиксации и протокола.

Чтобы избежать тяжелого протекания болезни и опасных последствий, необходимо вакцинироваться. В России можно бесплатно привиться несколькими отечественными препаратами, например, «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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