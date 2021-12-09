РИАМО - 9 дек. Проходка оставшихся тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро ведется в ускоренном темпе и завершится в скором времени, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проходка оставшихся тоннелей Большого кольца подземки близится к завершению. Для своевременного ввода станций на ряде отрезков были заданы очень высокие темпы работ. Так, при возведении западного участка БКЛ экипажем 10-метрового тоннелепроходческого комплекса «Лилия», соединившего двухпутным тоннелем «Мневники» с «Терехово» и «Кунцевской», был поставлен рекорд в 500 погонных метров в месяц», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что проходка западного участка БКЛ была осложнена непростой гидрогеологией и условиями работы в плотной городской застройке и под акваторией Москвы-реки.

«В настоящее время с аналогичной скоростью работает ТПМК «Елена», осуществляющий проходку левого перегонного тоннеля между переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» и камерой съездов у станции «Каширская», – отметил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрий Кравцов пояснил, что специалисты осуществляют круглосуточный контроль параметров ведения работ тоннелепроходческими щитами по системе центра управления проходкой, в опасных зонах были организованы круглосуточные дежурства и мониторинг дневной поверхности.

«Благодаря слаженной совместной работе АО «Мосинжпроект» с подрядными организациями удалось достичь рекордных темпов проходки и обеспечить своевременный ввод участков Большого кольца», – подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что особых достижений в тоннелепроходке достигла дочерняя компания холдинга ООО «МИП-Строй №1», ведущая работы по этому направлению совместно с отделом по механизированной проходке и специальным видам работ «Мосинжпроекта».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строители закончат проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро до конца года, тем самым замкнув Большое кольцо метро.

«Проходка тоннелей закончится в этом году. По плану – запуск всей Большой кольцевой линии в 2024 году. Надеюсь, что мы построим ее значительно раньше и в начале 2023-го запустим», – сказал Собянин.

Проект Большой кольцевой линии – главный в программе развития московского метро. На протяжении 70 км здесь разместится 31 станция, что сделает БКЛ крупнейшим подземным кольцом мира.

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