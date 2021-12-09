РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Полицейские в Королеве рассказали школьникам о важности здорового образа жизни, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Сотрудники полиции провели встречу с учениками школы №2 и напомнили им, что здоровье как физическое, так и моральное — это главная ценность любого человека. Детям рассказали, что эту ценность могут разрушить алкоголизм, курение, употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранители также разъяснили участникам акции нормы уголовного и административного права за преступления и правонарушения наркотической направленности. Инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД объяснили ребятам необходимость развивать критическое мышление, создающее защиту от зависимостей.

В завершение мероприятия сотрудники полиции пожелали школьникам хороших отметок, а также призвали вести здоровый образ жизни.