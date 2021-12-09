РИАМО - 9 дек. На предстоящих выходных температура воздуха в Московском регионе опустится до минус 16 градусов. Осадков не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные характер погоды сохранится зимний. Погода будет достаточно морозной, при переменной облачности осадков не ожидается», - рассказала Позднякова.

По ее словам, 11 декабря температура в Москве и области днем составит от минус 6 до минус 8 градусов, а ночью от минус 14 до минус 16 градусов.

12 декабря температура немного повысится. В столице и области днем ожидается от минус 4 до минус 7 градусов, а в ночное время от минус 9 до минус 11 градусов.

К середине следующей недели температура продолжит повышаться до климатической нормы.

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