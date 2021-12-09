РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Работы художника Бориса Чернышева передали в музей Королева, сообщила краевед, руководитель проекта «Королевский гид» Ольга Мельникова.

Работы Бориса Чернышева краеведы нашли на чердаке ДК «Болшево», где в советское время находился клуб Большевского машиностроительного завода. Здание этого клуба расписывал Борис Петрович. Его работы передала в музей дочь художника.

«Мы передали в Музейное объединение Королева большую папку с эскизами монументальных росписей художника Бориса Петровича Чернышева. Мы горячо благодарим дочь художника Марию Борисовну Чернышеву за передачу этой коллекции нашему городу», - сказала Мельникова.

Музей принял коллекцию, и теперь предстоит кропотливая работа по идентификации объектов, частичной реставрации и оценке представленных работ. В переданной коллекции есть кальки, картоны и небольшие наброски, включая обычные для Бориса Петровича рисунки на газете, оберточной бумаге, даже на черном конверте от фотобумаги. Две отдельные папки содержат ряд рисунков и оттиски линогравюр. Также Мария Борисовна передала несколько книг о творчестве Бориса Петровича, они теперь также находятся в библиотеке музея, и кисточку художника.

Борис Чернышев - советский художник и скульптор, родился в 1906 году. В 1931 году окончил институт пролетарского изобразительного искусства, участвовал в оформлении фасадов многих знаменитых зданий в Москве. А в 1947-1948 годах расписывал здание клуба Большевского машиностроительного завода (ныне ДК «Болшево»).