РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Жители Балашихи ознакомились с проектами по строительству железнодорожной станции Ольгино и реконструкции станции Железнодорожная, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

«Вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым и замглавы администрации Балашихи Алексеем Ковалевым встретились с жителями микрорайона Железнодорожный по вопросу строительства станции Ольгино. Алексей Юрьевич показал проекты новой станции Ольгино и реконструкции станции Железнодорожная, рассказал о развитии существующей маршрутной сети общественного транспорта и организации новых маршрутов», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что вместе с коллегами он ответил на вопросы жителей, в том числе о планах по расширению Носовихинского шоссе до 4 полос, по строительству новых подземных и наземных пешеходных переходов и разворотных площадок.

«Обязательно продолжим встречи с жителями по вопросу строительства станции Ольгино», - заключил Объедков.

На будущем МЦД-4 построят новый остановочный пункт Ольгино между платформами Кучино и Железнодорожная и проведут масштабную реконструкцию станции Железнодорожная.